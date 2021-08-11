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СМИ: Ахметов продает шахты в Ростовской области

11 августа 2021, 20:24

СМИ: Ахметов продает шахты в Ростовской области

Группа компаний ДТЭК получила разрешение Федеральной антимонопольной службы России на продажу шахт в Ростовской области кипрской компании Valleyton Investments Limited. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Уточняется, что речь идет о продаже АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление "Обуховская"». Эти активы ДТЭК приобрела в 2012 году у «Русского угля» - за 39 млн долларов 100% акций «Обуховской», 100% акций «Донского антрацита» и 66,7% акций «Сулинантрацита», который затем был объединен с «Донским антрацитом».

Как следует из отчета «Обуховской», предприятие получило разрешение на экспорт угля в Украину только в марте 2020 года, тогда как квоты на это начали выдавать с 1 июня 2019 года. Получение разрешения дало возможность шахте выйти из простоя.

По итогам 2020 года выручка сократилась на 4,2%, чистая прибыль — на 35,7%. В этом году компания планирует добыть 2 млн тонн угля.

В 2016 году «Обуховская» и «Донской антрацит», согласно их отчетности, выдавали гарантии Сбербанку по кредиту Fabcell на 324 млн и 400 млн долларов соответственно. Обязательства по погашению кредита и процентов наступают в сентябре. Компании надеются на реструктуризацию задолженности.

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