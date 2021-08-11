Арестович: Резников может заменять Кравчука в ТКГ до конца года

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников может заменять главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука еще несколько месяцев, а может и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович.



«Первый заместитель главы делегации [Алексей Резников] руководит "минской группой". Я думаю, что он останется как минимум на пару месяцев руководителем, пока Леонид Макарович пройдет лечение и реабилитацию, а может и до конца года», — сказал он.

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.



21 июля Кравчука на заседании ТКГ заменил Алексей Резников.



В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.