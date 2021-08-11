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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа

11 августа 2021, 22:58

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировали 89 заболевших ковидом, четверо пациентов умерли. Общее число заболевших с начала пандемии — 92 192, из них 798 лечатся, 88 978 выздоровели, 2416 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 491 заболевшего, 18 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 50 814 случаев коронавируса: выписаны 42 230 пациентов, 3 756 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер. В целом, ковид подтвержден в 27 472 случаях: выздоровели 26 016 пациентов, умерли — 981.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 11 смертей от COVID-19 и 176 новых случаев заражения. Всего группировка «ЛНР» признает 7 448 случаев коронавируса. Из них 5 876 пациентов выписан, а 683 человека умерли.

Политика

Спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович сообщил, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников может заменять главу делегации в ТКГ Леонида Кравчука еще несколько месяцев, а может и до конца года.

Общество

На временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области доставили более 114 тонн гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН.

«Генпрокуратура» при группировке «ЛНР» якобы собрала и передала «ДНР» доказательства участия гражданина Беларуси Романа Протасевича в боевых действиях на Донбассе.

Боевые действия

Миссия ОБСЕ зафиксировала продление траншей в подконтрольных и неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области.

В Донецкой области утром 11 августа в ходе минометного обстрела поселка Новоселовка Вторая погиб 86-летний местный житель. В населенном пункте повреждены минимум три дома и одна хозпостройка, отсутствуют электроэнергия и мобильная связь.

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