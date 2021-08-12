«ДНР»: 406 человек заболели коронавирусом за сутки, трое умерли

За среду, 11 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 406 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 3 человека умерли.



Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии там подтверждают 51 220 случаев коронавируса. Из них уже выписали 42 341 пациента, а 3 759 человек умерли.



За сутки выявили 196 случаев пневмоний, госпитализировано 120 человек. Всего на лечении находится 1 987 пациентов с пневмониями, из них 777 на кислородной поддержке (+59 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.