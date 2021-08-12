В Краматорске стартовало строительство 12-этажного дома для переселенцев

Дом для переселенцев в Краматорске. Фото: скриншот видео

В Краматорске на пересечении улиц Дружбы и Марии Примаченко начали строить 12-этажный дом для переселенцев. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



Он отметил, что в доме будет 121 квартира: 99 двухкомнатных, по 11 одно- и трехкомнатных. Все они будут сразу готовы к заселению жильцов.



«Работы ведутся с использованием новейших технологий и современных материалов, которые позволяют делать сооружения легче, но со значительно лучшей тепло- и звукоизоляцией», – добавил Кириленко.



По его словам, дом будет иметь собственную модульную котельную и трансформаторную подстанцию. Вокруг него будет благоустроена территория и обустроена детская площадка.



Общая стоимость проекта составляет более 193 млн грн, эту сумму выделили из областного бюджета.





В рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) в Украине в Краматорске строят многоквартирные дома, часть квартир в которых предназначены для переселенцев. Финансирование предоставляет правительство Германии через Немецкий банк развития KfW.