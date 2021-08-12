Шпионил в зоне ООС: СБУ задержала агента российской военной разведки

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Мужчина выполнял задания «кураторов» в зоне операции Объединенных сил.



«Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За эту "работу" он получал денежное вознаграждение», – говорится в сообщении.



Российских «кураторов» интересовали данные о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное.



Шпиона задержали на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.



Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу, решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

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