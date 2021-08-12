В Покровске произошел пожар в здании горсовета

Пожар в административном здании Покровского городского совета на площади Шибанкова произошел сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.



Сообщение о пожаре спасатели получили сегодня в 8:15 утра.



Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что горит электрощитовая, в результате чего наблюдалось задымление на третьем этаже четырехэтажного здания.



В здании находилось 45 человек, из которых 25 человек были эвакуированы работниками администрации и два человека спасателями.



Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 8:28 и ликвидировали его в 8:37.



Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.