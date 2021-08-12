В Донецкой области работают 12 центров массовой вакцинации от COVID-19

На Донетчине работают 12 центров массовой вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске.



«Центры работают в Мариуполе (три), в Покровске, Селидово, Бахмуте, Торецке, Славянске, Константиновке и Краматорске. По количеству вакцинированных: у нас по состоянию на сегодня первую дозу получили 158 265 человек, вторую дозу вакцины получили 104 763 человека», – сообщил Кириленко.



Он отметил, что кроме названных центров вакцинации, работают 195 пунктов прививок и 91 мобильная бригада. Прививки доступны для жителей как подконтрольной, так и неподконтрольной правительству части Донетчины. Для этого нужен только паспорт гражданина Украины и идентификационный код.



По словам Кириленко, в области есть в наличии все вакцины, которые присутствуют в Украине, всего более 121 тысячи доз.