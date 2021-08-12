На Луганщине за сутки подтвердили 45 новых случаев COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки коронавирус выявили у 45 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего заражений подтвердили в Станице Луганской – 11 человек, в Лисичанске – восемь, также заболели жители Северодонецка, Новоайдара, Марковки – по четыре, Рубежного и Старобельска – по три, Беловодска, Новопскова, Попасной, Сватово – по два.



За все время пандемии диагноз COVID-19 был установлен у 27 517 жителей Лууганщины. Из них выздоровели – 26 053 человека, умерли – 981.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 63 (при пороговом уровне 75), уровень госпитализации – 12,3 (при пороговом уровне 60).