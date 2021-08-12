Минздрав рекомендовал максимально сократить интервал между дозами вакцины CoronaVac

Министерство здравоохранения Украины рекомендует максимально сократить возможный интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Препарат активно используется в центрах массовой вакцинации.



«В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции, – 14 дней», – говорится в сообщении.



В Минздраве отметили, что для принятия этого решения эксперты проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.



По данным различных исследований, которые проводились в разных странах, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.



CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «обезвреженный» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. По состоянию на 12 августа вакциной CoronaVac привили более 1,22 млн украинцев.

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