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На Донетчине заочно объявили о подозрении 15 командирам «армейского корпуса ДНР»

12 августа 2021, 14:59

На Донетчине заочно объявили о подозрении 15 командирам «армейского корпуса ДНР»

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 15 командирам «армейского корпуса ДНР», которые воевали против Украины под Дебальцево. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей незаконных вооруженных формирований седьмой бригады "армейского корпуса ДНР" занимали руководящие должности в указанном подразделении. Военнослужащие террористической организации участвовали в вооруженном конфликте против сил АТО и ООС на Дебальцевском направлении», - говорится в сообщении.

По данным полиции, двое из боевиков являются гражданами РФ.

Указанным 15 участникам НВФ было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

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