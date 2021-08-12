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Экс-пленники «ДНР» просят перенести суд о пытках из Покровска в Киев

12 августа 2021, 20:25

Экс-пленники «ДНР» просят перенести суд о пытках из Покровска в Киев

Девятеро потерпевших от пыток в донецкой незаконной тюрьме «Изоляция» просят перенести судебный процесс из Покровска Донецкой области в Киев. Судья Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Вадим Варибрус постановил перенаправить ходатайство в Верховный суд, в чьей компетенции решать вопрос подсудности. Об этом сообщает издание «Ґрати».

Все потерпевшие: Станислав Асеев, Роман Гись, Олег Кулаков, Игорь Кулиш, Станислав Печонкин, Кирилл Поликарпов, Александр Репетило, Сергей Усатюк и Олег Сугерей — письменно пояснили, что хотят присутствовать и участвовать в процессе. Но логистически это будет сложно осуществить, если суд останется в Покровске.

Прокурор Александр Клещенко поддержал потерпевших.

«Девятеро — свидетели и потерпевшие — зарегистрированы в Донецкой области, но проживают в Киеве: работают, лечатся, проходят реабилитацию», — обосновал свою позицию прокурор во время подготовительного заседания суда по делу  Евгения Бражникова — ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением и содействие деятельности террористической организации.

При этом Верховный суд уже дважды отказывал прокуратуре в просьбе перевести дело из Покровска в Киев.

«Верховный суд не усматривает исключительных оснований считать, что передача уголовного производства по Красноармейского горрайонного суда Донецкой области в другой суд в пределах юрисдикции города Киева будет способствовать обеспечению оперативности и эффективности уголовного производства», — говорится в решении, принятом судом в июле. Похожее обоснование содержится и в апрельском решении ВС.

Следующее подготовительное заседание суда запланировано на 23 сентября. До этого времени ВС должен решить вопрос подсудности.

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4 марта Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины объявили Бражникову подозрение в пытках пленных. О том, что Бражников вместе с другим освобожденным в рамках обмена Алексеем Кусковым пытали пленных украинцев заявил журналист Станислав Асеев, который также вернулся на подконтрольную властям территорию во время обмена 29 в конце декабря.

По данным следствия, Бражников во время пребывания в тюрьме «МГБ ДНР» на территории бывшего завода «Изоляция» в Донецке добровольно вступил в ряды боевиков и вместе с другими членами группировками пытал гражданских и военнослужащих ВСУ, удерживаемых в плену.

Сейчас Бражников не под арестом. Он отрицает свою вину и утверждает, что был таким же заключенным в «Изоляции», как и потерпевшие, и его также подвергали пыткам, подозревая в подготовке покушения на тогдашнего главу «ДНР» Александра Захарченко.

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