Визит Резникова в США: Говорили о привлечении Америки к переговорному процессу по Донбассу

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе рабочего визита в США провел переговоры с директором Совета национальной безопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Владимира Зеленского в США, ситуацию в регионе и возможность привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу относительно временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.



Американская сторона подчеркнула готовность к встрече Зеленского в Вашингтоне, выразила поддержку украинской инициативе «Крымская платформа» и процесса урегулирования международного вооруженного конфликта в ОРДЛО, подчеркнула важность сотрудничества Украины и США относительно общих приоритетов в рамках механизмов Стратегического партнерства Украина-США.