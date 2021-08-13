Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного

За минувшие сутки, 12 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что НВФ открывали огонь по украинским позициям у Песок, Новомихайловки, Пивденного.



В результате обстрела был ранен один украинский военнослужащий.



В свою очередь украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировка «ДНР» за минувшие сутки утверждает, что вчера ее обстреляли ее позиции в районе поселка шахты имени Гагарина на окраине Горловки.



Группировка «ЛНР» заявила, что 12 августа под обстрел попала ее позиция в районе Калиновки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 083 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.