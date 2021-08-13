Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удовлетворение «нервной реакцией» главы МИД России Сергея Лаврова относительно проведения саммита «Крымской платформы» в Киеве.



Накануне Лавров, посещая оккупированный Крым, назвал запланированное мероприятие в Киеве «русофобским шабашем».



«Я не буду скрывать, что доволен этой нервной реакцией», — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.



В этой связи он вспомнил слова Махатма Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, затем они с вами борются. А потом вы побеждаете».



«РФ уже успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется. А четвертая стадия обязательно будет — это стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма», — подчеркнул Кулеба.



Глава МИД также, сообщил, что число участников саммита «Крымской платформы» достигло 40. Это страны и международные организации.



Учредительный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа в Киеве.