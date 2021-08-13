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«Доволен этой нервной реакцией». Кулеба оценил слова Лаврова о том, что «Крымская платформа» — «шабаш»

13 августа 2021, 11:20

«Доволен этой нервной реакцией». Кулеба оценил слова Лаврова о том, что «Крымская платформа» — «шабаш»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удовлетворение «нервной реакцией» главы МИД России Сергея Лаврова относительно проведения саммита «Крымской платформы» в Киеве.

Накануне Лавров, посещая оккупированный Крым, назвал запланированное мероприятие в Киеве «русофобским шабашем».

«Я не буду скрывать, что доволен этой нервной реакцией», — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.

В этой связи он вспомнил слова Махатма Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, затем они с вами борются. А потом вы побеждаете».

«РФ уже успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется. А четвертая стадия обязательно будет — это стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также, сообщил, что число участников саммита «Крымской платформы» достигло 40. Это страны и международные организации.

Учредительный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа в Киеве.

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