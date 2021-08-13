Сим-карта по паспорту: В Украине могут ввести обязательную регистрацию мобильных номеров

В комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации передали законопроект, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по документам, удостоверяющим личность. Об этом сообщает пресс-служба комитета.



Законопроектом предлагается обязать мобильных операторов с 1 января 2025 года прекращать предоставлять услуги тем абонентам, которые не пройдут такую идентификацию. Иными словами, абонент будет отключен.



Помимо процедуры идентификации, абонент также может заключить договор с мобильным оператором — эта процедура существует и сейчас.



Авторы законопроекта объясняют необходимость его принятия защитой персональных данных.



«Из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Многие пользуются интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, поэтому возрастают риски мошенничества», — отмечается в сообщении.