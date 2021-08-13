За сутки «ДНР» зарегистрировала более 300 случаев ковида и 39 смертей

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 335 заболевших коронавирусом и 39 летальных случаев. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



По состоянию на 13 августа формирование признает 51 555 случаев заболевания, выписаны из медицинских учреждений 42 493 пациента. От болезни умерли 3 798 заболевших.



За сутки выявлено 177 случаев пневмоний, на 19 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 99. Всего на лечении 2026 пациентов с пневмониями, из них 781 на кислородной поддержке (+ 62 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.