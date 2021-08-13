Меркель перед визитом в Украину посетит РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию. А двумя днями позже у нее запланирован визит в Украину.



Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.



«Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье — Киев. Совершенно очевидно, что она встретится с президентом [России Владимиром Путиным]», — сказал Зайберт.



Он добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.



В то же время то, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Владимиром Зеленским известно: гарантии безопасности в связи с запуском «Северного потока-2», ситуацию на Донбассе и двухсторонние отношения.

Зеленский и Меркель встречались месяц назад — 12 июля в Берлине. По итогам переговоров президент заявил, что вопрос строительства «Северного потока-2» должен обсуждаться в рамках «Нормандского формата».

Меркель, в свою очередь, заверила: Германия сделает все, чтобы сохранить транзит газа через Украину даже после достройки «Северного потока-2».