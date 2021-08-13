МИД назвал «неприемлемой» организацию туров в Абхазию из Украины

Организация туров из Украины в неподконтрольную правительству Грузии Абхазию является неприемлемой, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы.



Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии, который поступил «Новостям Донбасса».



МИД подтвердил получение ноты посольства Грузии в Украине в связи с организацией туристической фирмой «Кулуар» туров на временно оккупированную территорию Грузии — Абхазию.



Спикер МИД отметил, что Украина «высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах».



«Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой», — подчеркнул Николенко.



Он добавил, что этим вопросом уже занимаются «соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».



10 августа блогер Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания «Кулуар Поход» устраивает горные туры в Россию, а также в оккупированный грузинский регион Абхазия.



В ответ в компании заявили, что не организовывают туры в Абхазию, а лишь консультировала туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания принесла извинения за «неправильно поданную информацию». При этом «Радио свобода» пишет, что в сохраненной в кэше версии сайта «Кулуар поход» есть информация о походе в горы Абхазии с указанием его стоимости.

Абхазия самовольно провозгласила независимость от Грузии в 1992 году при активной военной поддержке со стороны России, что привело к открытой войне с Тбилиси. После пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году Москва признала «независимость» региона. Большинство стран мира признает суверенитет Грузии над Абхазией.