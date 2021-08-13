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На Луганщине подтверждено 54 новых случая ковида и одна смерть

13 августа 2021, 15:16

На Луганщине подтверждено 54 новых случая ковида и одна смерть

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19 в области. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерла 71-летняя женщина из Лисичанска.

14 новых случаев заболевания подтвердили в Лисичанске, восемь в Северодонецке, семь в Старобельске, по пять в Станице Луганской и Меловом, по четыре в Кременной и Рубежном, по три в Марковке и Новопскове, один в Беловодске.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 571 случаев. С выздоровлением выписаны 26 082 пациентов (29 за последние сутки), на лечении — 507, 982 человека умерли.

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 66 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации — 12,9 (при пороговом уровне 60).

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