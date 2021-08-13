Прокуратура Луганщины сообщила о подозрении представительнице «генпрокуратуры ЛНР»

Инна Семенова

Спикеру «генпрокуратуры» при группировке «ЛНР» Инне Семеновой сообщено о подозрении в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратур Луганской области.



Семенова с начала 2019 года обеспечивает освещение в местных и российских СМИ деятельность «Генпрокуратуры ЛНР». Украинские правоохранители считают, что указанные действия направлены на формирование среди местного населения мнения о законности деятельности представителей оккупационной администрации РФ.



Следствие установило, что при ее участии в псевдоведомстве выходит спецпроект, в котором рассказывается о «преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса». По сообщению правоохранителей, в нем она дискредитирует деятельность органов государственной власти Украины, руководство ВСУ, правоохранительных и силовых структур.



Кроме того, видепродукт антиукраинского содержания создается при участии пленных украинских граждан, которые противоправно содержатся незаконными вооруженными формированиями.



30-летней жительнице Луганска инкриминируется совершение умышленных действий, направленных на изменение государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Сейчас решается вопрос об объявлении Семеновой в розыск и обращении с ходатайством в суд для досудебного расследования.