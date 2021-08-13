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«Вали в Африку» — Жан Беленюк заявил о конфликте в центре Киева

13 августа 2021, 17:16

«Вали в Африку» — Жан Беленюк заявил о конфликте в центре Киева

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк рассказал о конфликте с неизвестными молодыми людьми в центре Киева. Пытаясь спровоцировать конфликт, они выкрикивали расистские оскорбления в адрес Беленюка. Об этом он написал в Facebook.

Он рассказал, что к нему подошли неизвестные люди, которые выкрикивали «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?» и «Вали в Африку!». По словам Беленюка, несмотря на провокации, до драки дело не дошло.

«Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» — написал он.

На Олимпийских играх в Токио украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль. Это единственная золотая медаль украинской сборной.

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