На Луганщине 17-летний юноша обстрелял подростков из самодельной винтовки

В городе Рубежное юноша открыл стрельбу по группе подростков. В результате 13-летний мальчик получил пулевое ранение, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.



Инцидент произошел вчера, 12 августа, около 23:30. На месте происшествия полицейские установили, что компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова. В это время 17-летний местный житель вынес из дома пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах.



В результате 13-летний мальчик был ранен в живот, его доставили в Лисичанскую детскую больницу с повреждением внутренних органов брюшной полости.



Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).



По информации полиции, пневматическая винтовка, из которой стрелял юноша, сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, на ее частях нет маркировки и номеров. Оружие направлено на экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему стрелку.

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