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в МИД РФ прокомментировали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

13 августа 2021, 18:39

в МИД РФ прокомментировали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нарушает никаких международных норм, выдавая паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает ТАСС.

«В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия нарушает международное право. Все это ложь», – заявил Лавров.

Он утверждает, что согласно Европейской конвенции по правам человека, «каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином».

«Другие конвенции говорят о том, что каждый человек вправе выбрать себе гражданство», – добавил Лавров.

Он отметил, что в Украине якобы «венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало каких-либо вопросов», а возмущения возникли, «как только Россия стала выдавать паспорта жителям Донбасса».

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 млн незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 млн.

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