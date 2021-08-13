«Никто ничего не сдал»: Арестович – о «формуле Штайнмайера»

Законопроект, который касается имплементации «формулы Штайнмайера» по Донбассу, удивит скептиков. Документ уже внесен в парламент. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Все спекуляции по поводу "формулы Штайнмайера" имеют четкий ответ: не будет никаких выборов на оккупированных территориях, пока оттуда не будут выведены российские войска полностью, разоружены незаконные формирования и не восстановлен контроль над государственной границей. Все. Потом будет возможно проводить эти выборы, но как они будут проводиться – вопрос», – сказал Арестович.



Он отметил, что сейчас в парламент подан законопроект о переходном периоде, который подготовило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Там есть много интересных предложений, которые удивят всех, кто считает, что "формула Штайнмайера" якобы согласована, что мы якобы что-то там сдали. Никто ничего и никого не сдал», – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.



По словам Арестовича, власть активно противодействует попыткам Путина ослабить Украину.



«Что касается Минских соглашений в интерпретации формулы или в том виде, в котором они внесены в закон об особенностях местного самоуправления – это предмет дискуссий, в том числе в Минском и Нормандском формате. Но Кремль играет в свою игру в отношении Украины, это изложено в статье Путина, и она заключается в ослаблении нас путем федерализации, особого статуса так называемых ОРДЛО. Мы это понимаем и противодействуем этой политике, опираясь на международных партнеров», – сказал он.