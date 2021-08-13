Переселенцам планируют выделить 60 квартир в мариупольской стальной новостройке

В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине стального дома. В него заселят около 120 семей, половину квартир отдадут переселенцам. Об этом заявил заместитель городского головы Мариуполя Михаил Ивченко, передает сайт города.



«Также мы планируем предоставить квартиры для категории людей остродефицитных профессий. Это учителя, медики, сотрудники силовых структур и коммунальных предприятий. Решение будет принимать комиссия, когда строительство завершится», — рассказал Ивченко.

Первые жители смогут заселиться в новые квартиры уже в 2022 году.

Финансируется строительство совместно муниципалитетом, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Группой Метинвест. Авторы проекта — победители конкурса молодых архитекторов «Steel Freedom Architecture Festival».



При строительстве применяются уникальные сверхпрочные плиты. Кроме того, новостройка площадью более 7 тысяч квадратных метров будет иметь высокий уровень энергоэффективности.