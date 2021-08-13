Гайдай пообещал субвенции громадам, которые вакцинируют от COVID-19 больше всего жителей

Громады, в которых вакцинируют наибольший процент населения, могут получить государственную субвенцию на социально-экономическое развитие территорий. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.



Гайдай посетил центр массовой вакцинации от COVID-19 в Новоайдаре.



«Сейчас на Луганщине сделано 114 100 прививок от COVID-19. Штамма "Дельта" в области пока не зафиксировано, но он распространяется в соседних регионах и, к сожалению, активно поражает детей. Ожидаем, что люди начнут вакцинироваться активнее», – отметил глава области.



По словам Гайдая, жители области для прививки могут выбрать любую вакцину от четырех производителей.



В области есть в наличии 14 880 доз AstraZeneca, 60 009 доз Coronavac / Sinovac-Biotech, 7 548 доз Comirnaty / Pfizer-BioNTech, 4 260 доз Spikevax / Moderna.