Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гайдай пообещал субвенции громадам, которые вакцинируют от COVID-19 больше всего жителей

13 августа 2021, 19:50

Гайдай пообещал субвенции громадам, которые вакцинируют от COVID-19 больше всего жителей

Громады, в которых вакцинируют наибольший процент населения, могут получить государственную субвенцию на социально-экономическое развитие территорий. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.

Гайдай посетил центр массовой вакцинации от COVID-19 в Новоайдаре.

«Сейчас на Луганщине сделано 114 100 прививок от COVID-19. Штамма "Дельта" в области пока не зафиксировано, но он распространяется в соседних регионах и, к сожалению, активно поражает детей. Ожидаем, что люди начнут вакцинироваться активнее», – отметил глава области.

По словам Гайдая, жители области для прививки могут выбрать любую вакцину от четырех производителей.

В области есть в наличии 14 880 доз AstraZeneca, 60 009 доз Coronavac / Sinovac-Biotech, 7 548 доз Comirnaty / Pfizer-BioNTech, 4 260 доз Spikevax / Moderna.

Читайте также:

Глава ДонОГА не исключил, что вакцинация от ковида для учителей скоро станет обязательной

Еще по теме

Места
Луганская область
Люди
Сергей Гайдай

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:27
«ДНР» подарит первоклассникам «Азбуку Донбасса». Там Пушилин и «родина — Россия»
13:04
За сутки «ДНР» зарегистрировала более 300 случаев ковида и 39 смертей
10:16
Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали
09:37
«ЛНР»: Более 130 заболевших и пятеро умерших от коронавируса за сутки
09:13
В жилмассиве Донецка ночью прогремел взрыв 
08:44
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
22:39
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
14:31
В одном из домов Горловки частично обрушилась крыша
13:42
В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ
10:59
«ДНР»: 406 человек заболели коронавирусом за сутки, трое умерли
09:58
В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из России
09:53
«ЛНР» заявила о 64 заболевших и 7 умерших от коронавируса за сутки
22:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа
19:22
«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе
18:20
В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида
все новости
21:35
Украинских военных на Донбассе обстреляли из артиллерии и минометов, двое ранены
21:14
Росли краснокнижные пионы: На Луганщине ночью распахали 22 га заповедника
20:31
«Реагировать нужно жестко» — Зеленский прокомментировал расистские выкрики Жану Беленюку
20:18
Зеленский созывает СНБО на 20 августа
19:57
Переселенцам планируют выделить 60 квартир в мариупольской стальной новостройке
19:50
Гайдай пообещал субвенции громадам, которые вакцинируют от COVID-19 больше всего жителей
19:27
«Никто ничего не сдал»: Арестович – о «формуле Штайнмайера»
19:16
Лавров назвал заявление Зеленского «едьте в Россию» возмутительным. В МИД Украины отреагировали
18:39
в МИД РФ прокомментировали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО
18:01
Захватили админздание и пытали людей: Пятерых боевиков будут судить заочно
17:38
На Луганщине 17-летний юноша обстрелял подростков из самодельной винтовки
17:22
Количество участников «Крымской платформы» возросло до 42 – Кулеба
17:16
«Вали в Африку» — Жан Беленюк заявил о конфликте в центре Киева
17:05
Городской голова Часов Яра подал в отставку
16:41
Прокуратура Луганщины сообщила о подозрении представительнице «генпрокуратуры ЛНР»
все новости
ВИДЕО
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция