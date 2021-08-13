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«Реагировать нужно жестко» — Зеленский прокомментировал расистские выкрики Жану Беленюку

13 августа 2021, 20:31

«Реагировать нужно жестко» — Зеленский прокомментировал расистские выкрики Жану Беленюку

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter прокомментировал расистские высказывания в адрес Олимпийского чемпиона и депутата Верховной Рады Жана Беленюка. Так, он призвал полицию «жестко реагировать» на подобные инциденты.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! [...] Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», ㅡ указал президент.

В полиции Киева уже сообщили, что данные о происшествии внесены ЕРДР по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк рассказал о конфликте с неизвестными молодыми людьми в центре Киева. Пытаясь спровоцировать конфликт, они выкрикивали расистские оскорбления в его адрес.

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