Украинских военных на Донбассе обстреляли из артиллерии и минометов, двое ранены

Сегодня, 13 августа, боевики совершили очередной обстрел позиций украинских военных на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм», – говорится в сообщении.



Ранены двое украинских военных, после оказания первой медицинской помощи их транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное.



В ответ на обстрелы украинские военные открыли огонь.



«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – добавили в штабе ООС.