Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года «О состоянии водных ресурсов Украины».



Текст документа, подписанного в пятницу, опубликован на сайте главы государства.



В частности, правительству Украины поручено создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины при участии представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.



Кроме того, планируется принятие закона «Об общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы», который внесен в Врховную Раду с регистрационным номером 5723.



МИД, Минфину вместе с Киевской городской госадминистрации при участии акционерного общества «Акционерная компания "Киевводоканал"» поручено подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества с целью ускорения заключения договора генерального подряда на реализацию проекта «Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации».



Местным органам власти поручено утвердить программу в сфере питьевой воды, водоснабжения и водоотведения. При этом должно быть предусмотрено обеспечение доступа населения к качественной питьевой воде в достаточном количестве.

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