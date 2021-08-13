По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировали 84 заболевших ковидом, семеро пациентов умерли. Общее число заболевших с начала пандемии — 92 351. Из них 89 118 пациентов выздоровели, а 2 424 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 335 заболевших, 39 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 51 555 случаев коронавируса: выписаны 42 493 пациентов, 3 798 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер. В целом, ковид подтвержден в 27 571 случае: выздоровели 26 082 пациента, умерли — 982.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали пять смертей от COVID-19 и 131 новый случай заражения. Всего группировка «ЛНР» признает 7 643 случая коронавируса. Из них 6 017 пациентов выписаны, а 695 человека умерли.



Политика



Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы безопасности в ТКГ из-за обострения на Донбассе. Российская сторона и приглашенные ею на переговоры группировки «Л/ДНР» отказали. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нарушает никаких международных норм, выдавая паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Общество



Пенсионерам с оккупированных территорий на начало этого года ПФУ задолжал уже 83 млрд гривен. 11 млрд гривен из этой суммы могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на подконтрольной территории.



Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 56,6 тонн гуманитарного груза.



Группировка «ДНР» напечатала «Азбуку Донбасса», которую подарит первоклассникам 1 сентября. Книга содержит пропагандистские лозунги, изображения флагов «ДНР» и «России».



Боевые действия



В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о том, что нетрезвый боевик на оккупированной Донетчине открыл стрельбу и применил гранату — погибло четверо наемников и трое местных жителя.

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