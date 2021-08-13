Переняли немецкий опыт: В Мариуполе школьников будут кормить фабрики-кухни

В Мариуполе появятся фабрики-кухни. Фото: mariupolrada.gov.ua

В Мариуполе внедрили новую систему школьного питания. Теперь на базе опорных школ будут созданы фабрики-кухни, которые будут обеспечивать приготовление еды сразу для нескольких учреждений, сообщает пресс-служба горсовета.



Одна из таких фабрик-кухонь будет расположена в школе №15, которая находится в мариупольском микрорайоне «Черемушки». Здесь учится 1355 учеников. Сейчас в школе идут ремонтные работы, которые начались еще в прошлом году.



Директор школы Татьяна Луговая рассказала, что у заведения появится футбольная и баскетбольная площадки с беговой дорожкой, они будут открыты для жителей всего микрорайона. Кроме того, в школе отремонтировали санузлы.



В процессе – ремонт столовой, которая трансформируется в фабрику-кухню. В школе установят новое оборудование – пароконвектомат, холодильные камеры, посудомоечную машину.



Как сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, всего до 1 сентября в Мариуполе будет создано пять фабрик-кухонь. По его словам, данный опыт был перенят у Германии. Инициативу поддержала первая леди Украины Елена Зеленская.



«Это базовые пищеблоки. Логистические центры, на примере этой школы, смогут обеспечивать и готовить блюда для 7-10 близлежащих учреждений. Из этого центра будут забирать приготовленные блюда. Сегодня приготовили – завтра подали, без заморозки», – пояснил заместитель мэра.