Вчера на Донбассе почти не было обстрелов, но есть раненые военные

В пятницу, 13 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды был нарушен режим прекращения огня, сообщают в штабе. Двое украинских военнослужащих ранены и сейчас они находятся в лечебном учреждении.



«Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное», – сообщает пресс-служба ООС.



Незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Невельского. В направлении Пивденного боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.



Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В то же время незаконные вооруженные формирования заявили, что их позиции обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых противотанковых гранатометов в районе Лозового и Горловки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 13 августа 2021-го зафиксировала не менее 49 255 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.