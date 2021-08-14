Занимался пропагандой и заставлял врать пленных – Украина будет судить «замминистра информации ДНР»

В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, так называемого «заместителя министра информации ДНР». Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности террористической организации, а также распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.



По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность при группировке «ДНР», отвечал за организацию агитационной работы среди населения, занимался пропагандой в отдельных районах Донецкой области, используя при этом местные и зарубежные СМИ для дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и людей, задействованных в антитеррористической операции на Донбассе.



Также следователи выяснили, что мужчина в незаконных тюрьмах «ДНР» неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих сообщать ложную информацию для журналистов, которые освещали процесс. По данным следствия, обвиняемый принуждал врать о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными Силами Украины жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных «интервью» боевики пытали военнопленных.



Следственные органы не называют имени обвиняемого. О его местонахождении на данный момент ничего неизвестно.



Большинство судебных процессов в отношении членов «ДНР» украинские органы проводят заочно, так как обвиняемые находятся на оккупированных территориях Украины или за пределами страны.





