«ЛНР» рассказала о новых случаях ковида на неподконтрольной Луганщине

За пятницу, 13 августа, в отдельных районах Луганской области выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 54 ранее заболевших выписали, а семь человек умерли.



С начала пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 7 716 заболевших коронавирусом. Из них 6 071 человек выздоровели, а 702 умерли.

Читайте также: В Украине снова прирост заболевших ковидом за сутки

Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.