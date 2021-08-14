В Луганской области за сутки один человек умер от ковида

За пятницу, 13 августа, в Луганской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерла 56-летняя жительница Кременной.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 611 случаев. С выздоровлением выписаны 26 100 пациентов (18 за последние сутки), на лечении — 528, а 983 человека умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 68 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации — 14,1 (при пороговом уровне 60).