Число пассажиров на КПВВ Донбасса за неделю уменьшилось

На текущей неделе через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли около 17,5 тысяч человек. Большинство из них прошли через переходный КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Однако даже в «Станице Луганской» пассажиропоток уменьшился на 33% по сравнению с показателем прошлой недели – это связано со сменой правил пересечения КПВВ. Всего в этом пешеходном КПВВ украинские пограничники оформили для выхода на временно неподконтрольную территорию 8 991 человек, и 7 460 человек – на вход на контролируемую территорию.

За неделю через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию проследовали 660 человек и 67 автомобилей, в направлении контролируемой Украиной территории пропустили 504 человек и 88 автомобилей.



Как отмечается, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8:00 до 16:00, однако боевики блокируют их работу, и фактический пропуск осуществляется только в двух КПВВ. Дважды в неделю незаконные вооруженные формирования открывают движение через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине.



Группировки «Л-ДНР» оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».