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Число пассажиров на КПВВ Донбасса за неделю уменьшилось

14 августа 2021, 12:57

Число пассажиров на КПВВ Донбасса за неделю уменьшилось

На текущей неделе через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли около 17,5 тысяч человек. Большинство из них прошли через переходный КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Однако даже в «Станице Луганской» пассажиропоток уменьшился на 33% по сравнению с показателем прошлой недели – это связано со сменой правил пересечения КПВВ. Всего в этом пешеходном КПВВ украинские пограничники оформили для выхода на временно неподконтрольную территорию 8 991 человек, и 7 460 человек – на вход на контролируемую территорию.

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За неделю через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию проследовали 660 человек и 67 автомобилей, в направлении контролируемой Украиной территории пропустили 504 человек и 88 автомобилей.

Как отмечается, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8:00 до 16:00, однако боевики блокируют их работу, и фактический пропуск осуществляется только в двух КПВВ. Дважды в неделю незаконные вооруженные формирования открывают движение через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине.

Группировки «Л-ДНР» оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

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