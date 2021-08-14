«ДНР» сообщила о 10 смертях от ковида за сутки

В пятницу, 13 августа, в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 454 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 10 человек.



По состоянию на 14 августа группировка «ДНР» признала 52 009 случаев заболевания, выписаны из медицинских учреждений 43 095 пациентов. От болезни умерли 3 808 заболевших.



За сутки выявлено 160 случаев пневмоний, на 17 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 100 человек. Всего на лечении 2035 пациентов с пневмониями, из них 787 на кислородной поддержке (+ 52 за сутки).

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Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.