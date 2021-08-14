Желающие стать главами госадминистраций теперь должны иметь сертификаты о владении украинским

Кандидаты на должности руководителей местных государственных администраций в Украине теперь должны иметь сертификаты об уровне владения государственным языком.



Соответствующий указ 13 августа подписал президент Владимир Зеленский. Текст документа обнародован на сайте главы государства.



Так, предложения относительно кандидатур для назначения на посты глав районных государственных администраций должны содержать копию «государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка».