В Мариуполе можно будет посмотреть спектакль на месте разрушенной синагоги

В Мариуполе покажут диджитализированный спектакль «Тіні забутих предків». Он станет подарком городу ко дню Независимости Украины. Место для представления выбрали необычное – руины синагоги, сообщает MRPL.CITY.



Как рассказал руководитель и режиссер мариупольского народного театра «Театромания» Антон Тельбизов, спектакль по мотивам повести Михаила Коцюбинского в современной обработке уже известен мариупольцам. Ранее его показывали в ЦСИ «Континенталь». Театральное действо разворачивалось прямо в зрительном зале и на балконе.



Теперь «Театромания» решила показать спектакль еще раз, но уже на новой локации.



По словам Тельбизова, от многих спецэффектов по техническим причинам пришлось отказаться на новом месте, но зрители все равно получат эстетическое удовольствие: живописные руины синагоги будут подсвечены с помощью мощного проектора.



Показ запланирован на 23 августа, начало спектакля в 20:00. Количество мест ограничено – посмотреть театральное действо смогут 100 человек. Информация о билетах здесь.



Сйчас в Мариуполе проходит пятидневный фестиваль-лаборатория идей актуального театра – iStage 2021.