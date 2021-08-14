Ледовая арена в Краматорске снова откроется для всех желающих

В Краматорске возобновляют массовые катания на коньках на ледовой арене. Об этом сообщил директор КП «Мост» Вадим Лукашук, передает «Kramatorsk Post».

По его словам, катания планируют начать на следующей неделе, расписание пока составляется. Задержка с графиком происходит из-за того, что ХК «Донбасс» и ХК «Краматорск» усиленно тренируются перед играми УХЛ.

В данное время известно, что ледовая арена будет работать с 8 до 23 часов, а длительность одного сеанса катания составит 45 минут.

Стоимость сеанса составит 80 грн для взрослых и 60 грн для детей, включая прокат коньков. Катание на своих коньках будет стоить на 10 гривен дешевле.

Кроме того, в праздничные дни предусматриваются так называемые «Святкові катання» с музыкальными и световыми эффектами и прочими элементами шоу. Их стоимость составит 150 и 100 гривен для взрослых и детей соответственно.