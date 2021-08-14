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На Донбассе не стреляли с начала суток

14 августа 2021, 17:49

На Донбассе не стреляли с начала суток

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется тишина. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня», – говорится в сообщении.

В штабе ООС напомнили, что к операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

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