Минэнерго: 653 миллиона гривен на зарплаты шахтерам перечислят 16 августа

Правительство перечислит 653 млн грн на зарплаты шахтерам государственных шахт, сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.



«По запросу, направленному министерством энергетики, средства в размере 653 029,0 тыс. грн. должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа», – говорится в сообщении.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что для этого министерство получило все согласования в правительстве и бюджетном комитете Верховной Рады.



«Все понимают, что вопрос угольной промышленности надо решать стратегически. Люди должны быть спокойны за свое будущее. Вместе с международными партнерами мы работаем над планом трансформации и государственных шахт и угольных регионов в целом», – добавил Галущенко.

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