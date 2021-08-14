«ЛНР»: В Перевальске произошел взрыв возле школы

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске сегодня произошел взрыв в микрорайоне Горняцкий, сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».
По сведениям «администрации» Перевальского района при группировке «ЛНР», возле школы взорвался неизвестный предмет.
«Сегодня ориентировочно в 13:30 произошел взрыв неизвестного предмета в районе 12-й школы. Повреждено 28 окон. Жертв и пострадавших нет. Причины взрыва выясняются», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники «МВД» и «МЧС ЛНР».
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