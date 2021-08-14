Во время акции протеста в Киеве избили журналиста

Сегодня во время акции под Офисом президента несколько мужчин избили журналиста. Правоохранители устанавливают личности нападавших, сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.



«В Печерское управление полиции с заявлением о правонарушениях обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия», – говорится в сообщении.



Издание «Буквы» сообщило, что нападение было совершено на корреспондента Александра Кужельного. Он рассказал, что после завершения акции его догнала группа лиц, в агрессивной форме требовала удаления сделанных им фотографий и применила против него силу.



Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Киеве 14 августа проходила акция националистических сил, в которой участвовали общественная организация от партии «Национальный корпус», а также организации «Традиция и порядок», С14. Протестующие среди прочего требовали отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве и призывали не возобновлять подачу воды в Крым. Также участники акции выступали против «репрессий и сфабрикованных политических дел».



В правительственном квартале сотрудники Национальной гвардии не подпустили митингующих к Офису президента. Начались столкновения, в результате пострадали семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии. Также среди пострадавших – несколько граждан. Открыто уголовное производство.