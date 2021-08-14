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В понедельник ряду городов и поселков на Донетчине ограничат подачу воды

14 августа 2021, 21:34

В понедельник ряду городов и поселков на Донетчине ограничат подачу воды

В понедельник, 16 августа, будет сокращена подача воды по Второму Донецкому водопроводу. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

Как пояснили в компании, это связано с проведением работ по врезке трубопровода в рамках проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода диаметром 500 мм "Ответвление к Славянским резервуарам"».

На 50% подача воды будет ограничена в города Славянск, Дружковка, Краматорск.

Полностью прекратят подачу воды в город Константиновка, а также поселки Щербиновка (относится к Торецку), Новгородское, Яблуновка, Клебан-Бык, Катериновка, Александро-Калиново.

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