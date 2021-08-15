Хищение при ликвидации шахт: На Донетчине злоумышленники присвоили 160 млн гривен

В Донецкой области правоохранители обнаружили схему хищения средств, полученных от ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.



По данным следствия, с 2019 года по 2021 год на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт двум компаниям-подрядчикам было перечислено свыше 160 млн гривен.



«Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм», — рассказали в департаменте.



Сейчас правоохранители продолжают работу для привлечения к ответственности причастных к этой преступной деятельности.