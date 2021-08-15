В Луганской области — 11 новых случаев ковида и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 11 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще двое больных — 52-летняя женщина из Марковщины и 67-летняя женщина с Попаснянщины. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Четыре новых случая выявили в Лисичанске, три в Северодонецке, два в Кременной, по одному в Марковке и Сватово.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 27 622 человек. Из них выздоровели — 26 103 (трое за последние сутки), лечатся — 534, умерли 985 человек.



Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 68 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации — 13,4 (при пороговом уровне 60).