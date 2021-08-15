Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ вызвала ряд экс-чиновников и нардепов на допрос по делу «Харьковских соглашений»

15 августа 2021, 16:23

СБУ вызвала ряд экс-чиновников и нардепов на допрос по делу «Харьковских соглашений»

Служба безопасности Украины вызвала действующих и бывших нардепов, бывших министров и других экс-чиновников на допросы в уголовном производстве, открытом 12 марта по статье «государственная измена» (ч. 1 ст. 111 УК). Повестки обнародованы на сайте СБУ.

В частности, на 16 августа на допрос в качестве свидетелей вызывают нардепа Юрия Бойко и экс-главу СБУ Валерия Хорошковского.

На 17 августа вызываются нардепы Виталий Борт и Дмитрий Шпенов; на 18 августа — экс-глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник и экс-депутат Юлия Ковалева; на 19 августа — бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его брат Николай Литвин, экс-глава Госпогранслужбы.

На 20 августа СБУ вызывает на допрос в качестве свидетелей экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» от 27 апреля 2010 года. Было открыто соответствующее уголовное производство и проведены обыски в админзданиях органов власти.

28 января Государственное бюро расследований объявило экс-президенту Виктору Януковичу подозрение в государственной измене в связи с подписанием Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Еще по теме

Прочее
харьковские соглашения
Организации
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:18
В больнице Донецка произошла авария в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ
10:06
«ЛНР» зарегистрировала шесть смертей и 100 новых случаев заболевания коронавирусом
21:55
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
20:35
«ЛНР»: В Перевальске произошел взрыв возле школы
14:50
«ДНР» сообщила о 10 смертях от ковида за сутки
12:20
«Курорт ДНР» остался без воды из-за аварии
10:36
«ЛНР» рассказала о новых случаях ковида на неподконтрольной Луганщине
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 августа
13:27
«ДНР» подарит первоклассникам «Азбуку Донбасса». Там Пушилин и «родина — Россия»
13:04
За сутки «ДНР» зарегистрировала более 300 случаев ковида и 39 смертей
10:16
Обрушение крыши в многоэтажке Горловки: 10 человек эвакуировали
09:37
«ЛНР»: Более 130 заболевших и пятеро умерших от коронавируса за сутки
09:13
В жилмассиве Донецка ночью прогремел взрыв 
08:44
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
22:39
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
все новости
17:36
Мэра Кривого Рога нашли застреленным
17:28
В Донецкой области выявили еще 32 новых случаев коронавируса
16:23
СБУ вызвала ряд экс-чиновников и нардепов на допрос по делу «Харьковских соглашений»
15:37
Не только Вашингтон: У Зеленского рассказали о программе визита в США
14:35
В Луганской области — 11 новых случаев ковида и три смерти
13:25
Хищение при ликвидации шахт: На Донетчине злоумышленники присвоили 160 млн гривен
12:18
В больнице Донецка произошла авария в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ
11:16
«ДНР» 16 августа на один день откроет свой пункт пропуска «Еленовка»
10:06
«ЛНР» зарегистрировала шесть смертей и 100 новых случаев заболевания коронавирусом
09:12
Почти 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:58
До конца года будет еще два повышения пенсий – Минсоцполитики
22:06
Три сценария: Министр образования рассказал, как будут работать школы в условиях карантина
21:55
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
21:34
В понедельник ряду городов и поселков на Донетчине ограничат подачу воды
21:05
Во время акции протеста в Киеве избили журналиста
все новости
ВИДЕО
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция