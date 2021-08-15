СБУ вызвала ряд экс-чиновников и нардепов на допрос по делу «Харьковских соглашений»

Служба безопасности Украины вызвала действующих и бывших нардепов, бывших министров и других экс-чиновников на допросы в уголовном производстве, открытом 12 марта по статье «государственная измена» (ч. 1 ст. 111 УК). Повестки обнародованы на сайте СБУ.



В частности, на 16 августа на допрос в качестве свидетелей вызывают нардепа Юрия Бойко и экс-главу СБУ Валерия Хорошковского.



На 17 августа вызываются нардепы Виталий Борт и Дмитрий Шпенов; на 18 августа — экс-глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник и экс-депутат Юлия Ковалева; на 19 августа — бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его брат Николай Литвин, экс-глава Госпогранслужбы.



На 20 августа СБУ вызывает на допрос в качестве свидетелей экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» от 27 апреля 2010 года. Было открыто соответствующее уголовное производство и проведены обыски в админзданиях органов власти.



28 января Государственное бюро расследований объявило экс-президенту Виктору Януковичу подозрение в государственной измене в связи с подписанием Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.