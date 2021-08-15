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ОБСЕ зафиксировала повреждения жилой квартиры в Золотом-5

15 августа 2021, 17:54

ОБСЕ зафиксировала повреждения жилой квартиры в Золотом-5

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения жилой квартиры в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В квартире на 4-м этаже дома на ул. Войкова, 14, наблюдатели зафиксировали 2 пробоины (диаметром 1 см и 9 см соответственно) во внутреннем и внешнем слоях пластиковой рамы балконной двери с северной стороны», — говорится в отчете. 

По оценке патруля миссии, эти повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия. 

Владелец квартиры рассказал наблюдателям, что вечером 11 августа он стоял на балконе, когда услышал, как в дверь попал предмет.

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Михайловка Золотое-5
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ОБСЕ

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